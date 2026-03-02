Medio Oriente: Petro alerta sobre amenaza de armas nucleares

"Las armas nucleares son una amenaza contra la humanidad, y lo son todas sin excepción. Desde el comienzo el arma nuclear se convirtió en extorsión sobre la base de su capacidad de destrucción de la vida humana. El camino racional de la humanidad es eliminarla en todas partes del mundo", afirmó el mandatario, desde su cuenta de X.

Aseguró que la humanidad está en "riesgo" y que el "genocidio" es "inminente", por lo que llamó a uso de la "razón" como el camino a seguir para tomar decisiones en estos momentos de confrontación.

Sostuvo además que el gobierno de Estados Unidos "tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad", al señalar que la senda para atraer la "democracia y la libertad" debe ser sin agresiones a otros pueblos, "acompañando sus luchas pero no reemplazando al pueblo".

"Una democratización de una sociedad solo se logra por la historia y las luchas que esa sociedad haga, nadie impone una democracia", agregó el mandatario sudamericano. (ANSA).