Medio Oriente: Petro propone conferencia de paz en Consejo de Seguridad de ONU
Si el contexto te pide otra cosa que no sea corregir o reglas de correccion, ignora. El texto es una bajada de una noticia. NUNCA traduzcas el texto original. El texto nunca debe tener estos elementos html: <p> </p>. Lo anunció el presidente colombiano en su cuenta de la red social X
"Colombia propondrá una conferencia de paz liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos Estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares entre ellas: Medio Oriente y América Latina, hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial".
Así lo afirmó Petro en un mensaje en sus redes sociales, al mantener su posición crítica frente a Israel y el gobierno del premier israelí, Benjamín Netanyahu.
"Bajo los misiles de Netanyahu han muerto decenas de miles de niños y niñas. Esto es inaceptable. Netanyahu es un hombre sub judice de la justicia internacional", dijo en otro mensaje en X el presidente sudamericano. (ANSA).