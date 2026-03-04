Medio Oriente: Petro propone conferencia de paz en Consejo de Seguridad de ONU

"Colombia propondrá una conferencia de paz liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos Estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares entre ellas: Medio Oriente y América Latina, hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial".

Así lo afirmó Petro en un mensaje en sus redes sociales, al mantener su posición crítica frente a Israel y el gobierno del premier israelí, Benjamín Netanyahu.

"Bajo los misiles de Netanyahu han muerto decenas de miles de niños y niñas. Esto es inaceptable. Netanyahu es un hombre sub judice de la justicia internacional", dijo en otro mensaje en X el presidente sudamericano. (ANSA).