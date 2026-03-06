Medio Oriente: petrobras atenta al conflicto

"Quien apueste contra Petrobras va a perder (..) ahora hay que ver lo que Petrobras puede entregar a sus accionistas y al país en el nuevo escenario del Brent que se está diseñando en este contexto mundial", dice Chambiard.

La CEO de la petrolera estatal de capital abierto, con acciones cotizadas en Nueva York y San Pablo, minimizó el aumento del precio de la gasolina observado en algunas gasolineras puesto que ese incremento no se corresponde con el valor del combustible vendido por la compañía.

También el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que designó a Chambriard al frente de la empresa, está atento a la evolución de los precios debido a su impacto sobre la inflación en un año político clave, debido a las elecciones de octubre.

Por otra parte, el informe presentado este jueves a la noche, se consignó que la empresa obtuvo un lucro de 15.500 millones de reales, unos US$2900 millones en el cuarto trimestre de 2025. Y en el acumulado del año las ganancias fueron de 110.100 millones de reales, alrededor de 24.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 200,8% ante los resultados de 2024.

Esa elevación de las ganancias se basó en el aumento de la producción que fue de 2,99 millones de barriles de petróleo y equivalentes por día, una alta del 11% ante 2024. (ANSA).