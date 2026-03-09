Medio Oriente: petróleo, el G7 listo para usar reservas estratégicas

Los ministros de Finanzas del G7 discutieron un posible lanzamiento coordinado de los stocks para estabilizar los mercados energéticos, pero aún no hay una decisión. El expediente pasará ahora a los ministros de Energía del G7, que se reunirán mañana martes para un nuevo debate.

Mientras tanto, crece la preocupación por las repercusiones económicas de la crisis, con el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, que, sin embargo, descarta un endurecimiento monetario, y el comisionado de la UE para la Economía, Valdis Dombrovskis, evoca el peligro de un "shock de estanflación sustancial".

Los ministros de Finanzas del G7 aseguraron que seguirán monitoreando de cerca los desarrollos en los mercados energéticos y que están listos para adoptar "todas las medidas necesarias", incluida la liberación de las reservas, para apoyar la oferta global de energía.

La hipótesis más discutida, según el Financial Times, sería la liberación de una cuota entre 300 y 400 millones de barriles, equivalente a aproximadamente el 25-30% de las reservas, bajo la égida de la AIE.

Sería una de las intervenciones más amplias jamás realizadas, con un mecanismo utilizado solo en cinco ocasiones en las últimas décadas: durante la primera guerra del Golfo, después del huracán Katrina, con el bloqueo de la producción en Libia y dos veces tras la invasión rusa de Ucrania.

Según la AIE, los países miembros disponen en total de más de 1200 millones de barriles de reservas públicas de emergencia, a los que se añaden aproximadamente 600 millones de barriles en manos de la industria debido a obligaciones gubernamentales.

El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, advirtió en el G7 que la situación presenta "riesgos significativos y crecientes para el mercado", también debido a la reducción de la producción petrolera en la región y la dificultad de tránsito en el estrecho de Ormuz, donde permanecen bloqueados 157 barcos, de los cuales 98 son petroleros.

Las reservas petroleras mundiales totales se estiman en unos 8200 millones de barriles.

"El uso de las reservas estratégicas es una opción que está siendo evaluada", señaló también el presidente francés, Emmanuel Macron, quien luego anunció una futura misión de naturaleza "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar los barcos "tras la finalización de la fase más caliente del conflicto" en Medio Oriente.

En el plano político, el acuerdo para utilizar las reservas estratégicas no parece estar completo: "Aún no estamos allí", admitió el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, al llegar al Eurogrupo en Bruselas, subrayando que sigue siendo una de las opciones sobre la mesa. No obstante, los gobiernos aseguraron que están "listos para adoptar todas las medidas necesarias, incluso recurriendo a las reservas estratégicas, para estabilizar los mercados".

Desde el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Moscú está dispuesto a cooperar con los países europeos para estabilizar el mercado energético, con la condición de que llegue "Una señal" desde Europa.

Según Putin, la producción de petróleo en el Golfo Pérsico corre el riesgo de detenerse completamente con el cierre del estrecho de Ormuz, mientras que Rusia seguiría siendo "Un proveedor confiable".

El expediente energético también fue discutido por los ministros de Finanzas de la Eurozona reunidos en Bruselas.

El tema también llegó a la mesa del E6, la coordinación entre las seis economías más grandes de la UE (Italia, Alemania, Francia, España, Países Bajos, Polonia), para finalizar en el Consejo de la UE Ecofin de mañana martes.

Giorgetti, como se mencionó, advirtió sobre el riesgo de una nueva oleada inflacionaria relacionada con el alto costo de la energía, advirtiendo que sería "Grave pensar que la respuesta pueda pasar por un endurecimiento monetario". (ANSA).