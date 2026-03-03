Medio Oriente, podemos hacer la guerra para siempre, Trump

"­Las guerras se pueden librar 'eternamente' y con mucho éxito, utilizando únicamente estos arsenales, que son mejores que las mejores armas de otros países!", añadió Trump.

"Al más alto nivel, tenemos un buen arsenal, pero no estamos donde queremos estar. Muchas otras armas de alta calidad están almacenadas para nosotros en países periféricos", agregó.

El presidente anunció que Estados Unidos responderá al ataque a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Irán "pronto descubrirá cuáles serán las represalias" por el ataque y la muerte de militares estadounidenses durante el conflicto, le dijo Trump a Kellie Meyer de NewsNation, que lo entrevistó.

"También me dijo que no cree que sea necesaria ninguna acción sobre el terreno", añadió Meyer.

La Embajada de Estados Unidos en Riad fue alcanzada por dos drones, lo que causó un fuego limitado y algunos daños materiales, según un informe publicado por el Ministerio de Defensa saudita.

Por otra parte, Trump habló por teléfono el domingo con líderes kurdos en Irak sobre la guerra contra Irán y sobre lo que podría suceder a continuación, sostuvo este martes el portal Axios, basado en tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

La medida es particularmente significativa porque los kurdos tienen miles de soldados a lo largo de la frontera entre Irán e Irak y controlan zonas estratégicas que podrían cobrar importancia a medida que avanza la guerra contra Teherán.

Además, los kurdos iraquíes también mantienen estrechos vínculos con la minoría kurda de Irán. (ANSA).