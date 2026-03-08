Medio Oriente: Por primera vez, Emiratos Arabes atacó a Irán

"Israel cree que el ataque es, por ahora, una simple señal al régimen iraní; sin embargo, si los ataques de Teherán se intensifican, existe una posibilidad real de que los Emiratos se unan al conflicto de forma limitada", informaron medios israelíes.

Mientras tanto, Abu Dabi anunció que "las defensas aéreas detectaron 17 misiles balísticos, 16 de los cuales fueron destruidos y uno cayó al mar. También se detectaron 117 drones, de los cuales 113 fueron interceptados y cuatro cayeron en su territorio".

Durante el fin de semana, la televisión pública israelí Kan informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sobre los ataques iraníes contra su país.

Las incursiones del CGRI también afectaron hoteles y aeropuertos en los Emiratos.

Hoy, Abu Dabi publicó un informe en X en el que detalla que "desde el inicio de los ataques iraníes, se detectaron 238 misiles balísticos. De estos, 221 fueron destruidos, 15 cayeron al mar y 2 dentro del país. Además, se detectaron 1422 drones iraníes, de los cuales 1342 fueron interceptados y 80 cayeron en territorio iraní. También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero".

Estos ataques, precisó, "causaron la muerte de cuatro ciudadanos pakistaníes, nepaleses y bangladesíes, y 112 personas sufrieron heridas de moderadas a leves. Entre los heridos se encuentran ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras y Turquía".

La publicación agrega que "el ministerio de Defensa afirmó que está plenamente preparado para afrontar cualquier amenaza y responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales". (ANSA).