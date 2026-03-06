Medio Oriente: portugal reduce el impuesto especial al diésel por el alza de precios

Esto supone "una reducción extraordinaria y temporal del impuesto especial sobre productos petrolíferos (ISP) aplicable al diésel de automoción de 3,55 céntimos por litro, devolviendo a los contribuyentes los ingresos adicionales por IVA correspondientes a la subida de precio prevista", según un comunicado.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, señaló que ya había anunciado la medida hace unos días. Ahora se confirma, en previsión de la suba de precios, que la próxima semana será de 23,4 céntimos por litro para el diésel y de 7,4 céntimos por litro para la gasolina.

Montenegro habló desde Huelva, donde se celebró la cumbre bilateral hispano-portuguesa este viernes, y no descartó medidas a nivel ibérico.

"En las próximas semanas, seguiremos de cerca este impacto con medidas a nivel nacional y, cuando sea necesario, mediante la cooperación con países amigos, en primer lugar con España", declaró. (Ansa).