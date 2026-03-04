Medio Oriente: pospuesto el funeral de Jamenei, tensiones por el nuevo liderazgo

La decisión de posponer las honras se tomó pocas horas después del anuncio del funeral, que debía comenzar por la noche y durar tres días. Oficialmente, la ceremonia se pospuso por razones logísticas, "en previsión de una participación sin precedentes", según se apresuró a señalar la televisión estatal, afirmando que el funeral simplemente se postergó.

Y mientras la capital iraní permanece bajo constantes ataques y los bombardeos también golpean otras ciudades del país, como Isfahán y Karaj, y la región del Kurdistán, la República Islámica aún no tiene un nuevo Líder Supremo. Aunque tras el asesinato de Jamenei se anunció que la elección del nuevo líder sería rápida, todo parece indicar que este será nombrado la próxima semana.

La Asamblea de Expertos, un organismo compuesto por 88 clérigos chiitas encargado de seleccionar al nuevo líder, aún no ha tomado una decisión, en parte porque sus oficinas en Teherán y Qom fueron atacadas en los últimos días. "Estamos cerca de la nominación, pero debemos considerar que nos encontramos en una situación de guerra", declaró uno de los miembros de la Asamblea, Ahmad Khatami.

Mientras tanto, según el embajador iraní en Bielorrusia, Alireza Sanei, el nombre del sucesor de Jamenei se anunciará "a más tardar la próxima semana".

Según Iran International, una cadena de televisión disidente con sede en Londres, la Guardia Revolucionaria ha presionado a la Asamblea para que elija al hijo de Jamenei, Mojtaba. Esta noticia nunca ha sido confirmada oficialmente, y los analistas creen que el hijo de Jamenei es, sin duda, muy cercano al servicio de inteligencia Pasdaran, pero no es un líder con autoridad.

Por lo tanto, la mayoría de la población iraní se opondrá al nuevo líder, independientemente de su nombre. "Podemos continuar la guerra todo el tiempo que queramos", declaró el exvicepresidente iraní Mohammad Mokhber, mientras Irán sigue lanzando ataques contra los países del Golfo y un misil dirigido a Turquía fue derribado por las fuerzas de defensa de la OTAN en el Mediterráneo Oriental.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Abolfazl Shekari, declaró que "si Israel comete un delito y ataca la embajada iraní en el Líbano, Irán tomará medidas de represalia, atacando todas las embajadas israelíes en los países en cuestión, ya que son objetivos legítimos".

Mientras tanto, Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad de Irán y figura política muy influyente en la República Islámica, declaró que el asesinato de Jamenei "le costará caro a Estados Unidos" y que el presidente Donald Trump ha arrastrado a Estados Unidos a un conflicto deseado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (ANSA).