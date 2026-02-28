Medio Oriente: Prensa, la foto del cuerpo de Jamenei fue mostrada a Trump

Así lo informaron dos cadenas de televisión israelíes. "Se mostró una foto del cuerpo a Netanyahu y a Trump", informa el canal 12. "Altos funcionarios israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue recuperado de los escombros de su complejo", informó la emisora pública Kan.

En tanto, la Casa Blanca ha publicado una serie de fotografías de Donald Trump y su equipo de seguridad nacional monitoreando los ataques contra Irán en el club privado del presidente en Mar-a-Lago.

Dentro de una habitación con ventanas cubiertas con cortinas negras, Trump está sentado junto a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

El subjefe de gabinete Dan Scavino también está en la sala. Hay varios teléfonos en el centro de la mesa y un panel detrás del presidente estadounidense muestra un mapa de la región con "Operación Furia pica" escrita en la esquina inferior derecha.

Llama la atención la ausencia del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, mientras que está presente el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. (ANSA).