Medio Oriente: Protesta de 53 ONGs contra las regulaciones israelíes

La declaración señala que el 30 de diciembre, 37 ONG internacionales recibieron la notificación oficial de que sus registros expirarían el 31 de diciembre de 2025, lo que desencadenaría un plazo de 60 días tras el cual las ONG deberán cesar sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

En cuanto a los requisitos de Israel para la concesión de permisos para operar en estas zonas, incluida la información detallada sobre el personal de diversas organizaciones, los 53 firmantes de la declaración argumentan que no se trata de una cuestión técnica ni administrativa, sino de una decisión política deliberada con consecuencias previsibles y que las ONG no pueden transferir datos personales sensibles a ninguna de las partes en conflicto, ya que ello violaría los principios humanitarios.

La declaración advierte además que "si se permitiera la caducidad de los registros, el gobierno israelí obstaculizaría la asistencia humanitaria a gran escala".

Las ONGs instan a Israel a "suspender de inmediato los procedimientos de cancelación del registro" y a los "gobiernos donantes" a "emplear todas las herramientas posibles para lograr la suspensión y revocación de estas medidas". (ANSA).