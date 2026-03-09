Medio Oriente: putin al lado de Irán, ofrece ayuda energética a la UE

En un mensaje de felicitación a Mojtaba Jamenei, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia "Permanecerá como un socio confiable de la República Islámica".

Al mismo tiempo, fuerte del aumento de los precios de la energía, Putin pone sobre la balanza en las relaciones con la UE todo el peso de su país como gran productor de petróleo y gas, afirmando que Rusia está lista para garantizar a los europeos los suministros de petróleo y gas necesarios para estabilizar los mercados. Pero para hacer esto, espera "Señales" de Bruselas.

Casi una provocación después de cuatro años de enfriamiento y acusaciones cruzadas sobre Ucrania, que culminaron en el cierre total por parte de Bruselas de los grifos de gas desde Rusia.

También China ha intervenido sobre la nominación de Mojtaba, para rechazar las amenazas en su contra que llegaron en particular desde Israel.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, Guo Jiakun, declaró que "China se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas".

En su mensaje a Mojtaba Jamenei, Putin expresó su confianza en que el nuevo Rahbar "Continuará con honor la obra de su padre", Ali Jamenei, y podrá mantener unido al pueblo iraní frente a la "Agresión armada".

El presidente ruso también confirmó el "Continuo apoyo a Teherán". Pero no está claro si esto se concretó en ayuda militar para hacer frente a los ataques de las fuerzas de Washington y Tel Aviv.

No ha llegado ninguna confirmación de Teherán o Moscú sobre supuesta información de inteligencia que, según el Washington Post, los rusos estarían proporcionando a los iraníes para atacar objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

Tampoco sobre los rumores entre los observadores militares en Moscú que hablan de la entrega de nuevos sistemas de defensa aérea transferidos a Teherán desde la Guerra de los 12 Días de junio de 2025.

"Teníamos un diálogo con los representantes del liderazgo iraní y sin duda continuaremos este diálogo. Eso es todo lo que quería decir sobre este tema", respondió de manera enigmática el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas que le preguntaban comentarios al respecto.

La nueva guerra del Golfo, y el consiguiente aumento de los precios de la energía, trajo un respiro inesperado a las arcas de Moscú, que en los últimos meses había mostrado algunas dificultades para continuar financiando el conflicto en Ucrania.

Y permite a Rusia presentarse como un elemento de estabilidad en los mercados mundiales.

"Estamos aumentando los suministros a nuestros socios confiables en diversas regiones del mundo", declaró Putin.

"Continuaremos -insistió el jefe del Kremlin- suministrando petróleo y gas a los países que también son socios confiables.

Me refiero no solo a los socios en la región de Asia-Pacífico, sino también a las naciones de Europa Oriental, como Eslovaquia y Hungría". Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que es necesario "Suspender todas las sanciones impuestas a la energía rusa en toda Europa".

(ANSA).