Medio Oriente: putin pide a Trump una rápida solución política y diplomática

Putin y Trump mantuvieron una llamada de una hora, su primera conversación desde diciembre, y fue Washington que buscó el diálogo, según declaró el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, a agencias de noticias rusas.

"Se hizo hincapié en la situación del conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con representantes de Estados Unidos para resolver la cuestión ucraniana", declaró Ushakov.

Ushakov añadió que Putin pidió una "rápida solución política y diplomática" a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sido un aliado clave para Rusia.

El líder ruso también ofreció a Trump "una descripción de la situación actual en la línea de contacto, donde las tropas rusas avanzan con gran éxito", añadió, refiriéndose a la guerra en Ucrania, lo que debería demostrar a Kiev que necesita sentarse a negociar el fin del conflicto, agregó.

Putin "evaluó positivamente los esfuerzos de mediación realizados" por Trump en el conflicto de Ucrania, afirmó el asesor.

Se han mantenido varias conversaciones entre funcionarios rusos y estadounidenses, así como entre funcionarios rusos, estadounidenses y ucranianos, pero sin avances en los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego.

Ushakov afirmó que Washington quería "discutir una serie de cuestiones extremadamente importantes relacionadas con la situación internacional actual".

"La conversación fue seria y constructiva", añadió.

Trump y Putin celebraron una cumbre en Alaska en agosto del año pasado. (ANSA).