Medio Oriente: Putin, "un asesinato cínico, contra la moral y la ley"

Esto ocurrió después de que, el día anterior, Moscú calificara como una "agresión inmotivada" el ataque angloamericano a la República Islámica, considerándolo solo como un modo de eliminar el liderazgo de un estado que "se ha negado a someterse a los dictados de la fuerza y la hegemonía".

En su mensaje, el presidente ruso definió a Jamenei como "un eminente estadista, que dio una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes, llevándolas al nivel de una asociación estratégica global".

Justamente el año pasado se firmó un acuerdo para el "partenariado estratégico" entre Moscú y Teherán, que también preveía una cooperación en el ámbito de la seguridad y lo militar.

Sin embargo, no contemplaba asistencia militar directa recíproca en caso de agresión a una de las dos partes, a diferencia de un tratado firmado entre Rusia y Corea del Norte el año anterior. Por lo tanto, no se anunció oficialmente el suministro de sistemas de defensa rusos a Teherán, ni siquiera después de la primera guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en junio de 2025.

China también condenó como "inaceptable" el asesinato de Jamenei. Estas acciones violan el derecho internacional y las relaciones internacionales básicas, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

Y también es igualmente inaceptable, subrayó el jefe de la diplomacia de Pekín, que "Estados Unidos e Israel lancen ataques contra Irán durante las negociaciones" entre Teherán y Washington.

Una verdadera traición de la diplomacia, según lo afirmado por el embajador ruso en la ONU, Vasily Nebenzia, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocada por Moscú y Pekín.

"La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán y de los otros países de la región deben ser respetadas", declaró por su parte el embajador chino, Fu Cong.

En su conversación telefónica, Rusia informó que los ministros de Relaciones Exteriores de Moscú y Pekín destacaron "la unidad" de sus posiciones, expresándose "a favor de la inmediata cesación de las acciones militares" y subrayando "la necesidad de una solución político-diplomática a cualquier cuestión relacionada con el expediente iraní, incluida la garantía de los intereses legítimos de seguridad de todos los estados del Golfo Pérsico".

Corea del Norte también condenó el ataque a Irán, argumentando que mostró la "naturaleza de gangster" de Washington.

Los ataques de Estados Unidos e Israel "constituyen un acto de agresión totalmente ilegal y la forma más vil de violación de la soberanía en su naturaleza", declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pyongyang. (ANSA).