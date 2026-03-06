Medio Oriente: qatar, "Irán nos atacó hoy con 10 drones"

"Qatar ha sido objeto de oleadas de ataques por parte de la República Islámica de Irán, con 10 drones, desde la madrugada del viernes", indicó, y agregó que el ejército "interceptó con éxito nueve drones, mientras que otro impactó en una zona deshabitada, sin causar víctimas"

La Autoridad de Aviación Civil de Qatar comunicó que el espacio aéreo del país del Golfo se había reabierto parcialmente tras haber sido cerrado al tráfico aéreo al inicio de una campaña iraní de misiles y drones en represalia a las agresiones estadounidenses e israelíes

"La Autoridad de Aviación Civil de Qatar anuncia la reanudación parcial de la navegación aérea en el Estado de Qatar, a través de rutas de emergencia designadas con capacidad operativa limitada", declaró el organismo. "Esta fase incluye la operación de un número limitado de vuelos destinados a la evacuación de pasajeros, así como la operación de vuelos de carga", añadió. (ANSA)