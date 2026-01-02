Medio Oriente: queja de ONGs italianas en Gaza a Tajani

Las redes firmantes denuncian el nuevo marco regulatorio israelí para el registro de ONG internacionales como "injusto, desproporcionado y altamente discrecional, que permite la exclusión de organizaciones basándose en criterios vagos e imposibles de verificar".

Resulta especialmente preocupante, subrayan, "la reciente declaración del Ministerio israelí para Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, que equipara la acción humanitaria con una posible cobertura para actividades terroristas, deslegitimando a todo el sector humanitario mediante graves acusaciones realizadas al margen de procedimientos judiciales independientes".

"Estos no son casos aislados, sino una política sistemática de restricción del espacio humanitario. Impedir las operaciones de decenas de ONG internacionales", enfatizan en la carta, "afecta directamente el derecho de los civiles a recibir asistencia vital y compromete la labor de la cooperación internacional, incluida la de Italia. Todo el sistema internacional de ayuda humanitaria está en riesgo". (ANSA).