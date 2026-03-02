Medio Oriente: reaccionaremos a ataques a escuela y hospital, presidente iraní

(ANSA-AFP) - TEHERÁN, 02 MAR - El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, afirmó que su país no se quedará callado tras lo que denominó "ataques" contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos aéreos israelíes y estadounidenses.

"Los ataques a hospitales son ataques contra la vida misma.

Los ataques a escuelas afectan el futuro de una nación... El mundo debe condenar estos actos", escribió Pezeshkian en X.

"Irán no se quedará callado ni cederá ante estos crímenes", añadió. Irán afirmó que un ataque el sábado mató a 168 personas en una escuela del sur del país, pero ni Estados Unidos ni Israel lo han confirmado. Un hospital de Teherán resultó dañado por ataques aéreos anoche. (ANSA-AFP).