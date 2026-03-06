Medio Oriente: reformistas iraníes, "menester un líder con deseo de cambio"

El Frente Reformista -que ayudó a Masoud Pezeshkian a llegar a la presidencia hace 18 meses- sugirió que los ataques contra activos no militares estadounidenses en la región disminuyen el apoyo global a Irán, "retirando" al país "de la posición de víctima de la agresión", según un artículo del periódico iraní Donya-e-Eqtesad, reproducido por The Guardian

"La elección de un nuevo liderazgo para el régimen podría transmitir un mensaje de paz y amistad al mundo, fortaleciendo así las protestas contra la guerra a nivel mundial", proclamó el Frente Reformista. "También debería transmitir el mensaje del comienzo de una nueva era en Irán; una que promete la participación de todas las tendencias políticas y civiles en el gobierno del país". Un intento del régimen de depender únicamente de un segmento de la sociedad para ganar la guerra sería un "grave e imperdonable error", añadió

El grupo no identificó a su candidato preferido ni ha nominado a nadie que considere que pueda obstaculizar la unidad nacional. Y reiteró su llamado a la liberación de presos políticos y activistas civiles mediante una amnistía general

Si bien los reformistas son una fuerza debilitada en Irán, sus críticas, expresadas en el contexto de la defensa de la patria, son una de las pocas señales de un debate interno sobre cómo el país puede poner fin a su aislamiento internacional

(ANSA)