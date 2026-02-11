Medio Oriente: Relatora ONU, "existe un enemigo común de la humanidad"

Estas palabras suscitaron peticiones de dimisión de parte de Francia. "El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa a favor del apartheid y el genocidio es un desafío", continuó Albanese.

"Al mismo tiempo, ahí reside una oportunidad. Porque si bien el derecho internacional ha sido atacado en su núcleo, también es cierto que nunca antes la comunidad global había reconocido los desafíos que todos enfrentamos. Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos ni armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común".

Albanese luego aclaró su pensamiento en una publicación en la red social X el 9 de febrero, explicando que "el enemigo común de la humanidad es el sistema que hizo posible el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo oscurecen y las armas que lo hacen posible".

Durante su discurso, Albanese también afirmó que, en los últimos dos años, todos presenciaron "la planificación y ejecución de un genocidio, y este no ha terminado", sino que "ahora es plenamente evidente". Hoy, "el respeto a las libertades fundamentales es la última vía pacífica, la última herramienta pacífica que tenemos para recuperar nuestra libertad", continuó, e hizo un llamado a los más diversos segmentos de la sociedad para que "cambien nuestros hábitos: desde lo que elegimos comprar, consumir, leer, hasta cómo interactuamos con el poder".

Albanese concluyó diciendo que "cree firmemente que Palestina será libre". "Pero debemos actuar, y el momento es ahora", en un "2026 de pleno compromiso con la responsabilidad y la justicia", remarcó. (ANSA).