Medio Oriente: reunión de emergencia de la Liga Árabe por ataques iraníes

La reunión, que será realizada a través de una videoconferencia, fue solicitada por Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Jordania y Egipto, según precisó el vicesecretario general de la Liga Árabe, Hossam Zaki.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una masiva campaña aérea contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras Teherán respondió con ataques contra Israel y los países del Golfo.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, había condenado previamente los ataques iraníes, al calificarlos: "Totalmente reprobables" y "no solo una flagrante violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, sino también un atentado contra los principios de buena vecindad".

También manifestó que los ataques: "crean una hostilidad sin precedentes entre Irán y sus vecinos árabes".

"Este es un grave error estratégico iraní, que espero que corrijan poniendo fin de inmediato a estos ataques", completó.

(ANSA).