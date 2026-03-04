Medio Oriente: Revuelta antiguerra en EEUU; el Senado vota sobre un freno a Trump

El líder de la mayoría, John Thune, argumentó que el presidente estadounidense está "actuando en el mejor interés de la nación" en un esfuerzo por calmar el descontento, alimentado tanto por la noticia de las primeras bajas estadounidenses como por el temor a un plazo incierto, y, en general, por un Congreso relegado a un papel corporativo sin precedentes debido a la firmeza de la administración Trump 2.0.

Los demócratas condenaron al magnate por ordenar una campaña aérea contra Irán sin la aprobación previa del Congreso, ofreciendo posteriormente diversas explicaciones acerca de sus verdaderos objetivos. La resolución sobre poderes de guerra presentada por los demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Chuck Schumer (líder de la minoría) impondría el fin de la participación estadounidense en las hostilidades y exigiría que Trump compareciera ante el Congreso antes de reincorporarse a la guerra.

"No deberíamos estar en guerra sin debate ni votación. Eso es lo que pretendían los Padres Fundadores, y nuestra Constitución lo deja claro", observó Kaine. "Protegemos a nuestras tropas cuando lo hacemos bien. Las ponemos en riesgo cuando lo hacemos mal. ¨El riesgo de que no se apruebe? Al menos habremos iniciado y planteado el debate necesario".

La iniciativa requerirá 50 votos para su aprobación: entre los 47 demócratas, el senador de Pensilvania John Fetterman declaró que se opondrá, lo que significa que necesitará el apoyo de al menos cinco republicanos para su aprobación.

Mientras tanto, Texas recibió un golpe de efecto antes de las elecciones de medio término. El 'outsider' James Talarico se impuso en las primarias demócratas a la representante Jasmine Crockett, en una contienda que movilizó a 2,5 millones de personas, la mayor cantidad jamás vista en el estado. Por otro lado, un republicano de la Cámara de Representantes perdió su escaño el martes por la noche, y otros cuatro se enfrentan a unas agotadoras campañas de segunda vuelta de 12 semanas.

Talarico, seminarista presbiteriano de 36 años con rostro juvenil y congresista por Texas, lleva meses recorriendo su territorio. "No solo intentamos ganar unas elecciones.

Intentamos cambiar radicalmente nuestra política, y está funcionando", apuntó Talarico, conocido por su capacidad para memorizar las Sagradas Escrituras en pocos minutos, en su mitin en Austin. Su oponente se decidirá en una segunda vuelta entre el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ya plagado de escándalos, y el senador John Cornyn, capaz de revertir las probabilidades desfavorables.

Hasta el martes, los demócratas del Senado habían depositado sus esperanzas de revertir el control del Senado en Carolina del Norte, Maine, Ohio y Alaska. Ahora, también hay un escaño en Texas que los demócratas no han ocupado desde 1988, con la expectativa de que el predicador Talarico pueda formar una coalición ganadora en el estado más improbable. (ANSA).