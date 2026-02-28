Medio Oriente: Reza Pahlavi alaba el ataque, "la victoria final está cerca"

El cambio de régimen y su regreso a su patria han sido un tema recurrente en los discursos de Pahlavi durante meses: tiene 64 años, no ha regresado a Irán desde los 18 y vive exiliado no lejos de Washington. Es conocido por sus excelentes relaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente Donald Trump lo ha mencionado en varias ocasiones, aunque nunca se le ha investido con ningún cargo, presente o futuro. Su figura, sin embargo, evoca un pasado que aún puede evocar nostalgia.

Así, se presenta como el líder de un movimiento, indefinido salvo por su intención de permitir que el pueblo elija libremente la futura forma de gobierno tras un posible "cambio de régimen".

"La ayuda que el presidente estadounidense prometió al valiente pueblo de Irán tras las protestas de los últimos meses ya llegó", escribió Pahlavi en la red social X, describiendo este último ataque como "una intervención humanitaria dirigida contra la República Islámica y su aparato represivo... no contra la gran nación iraní".

Por esta razón, añade, "la victoria está cerca" y "se avecinan horas decisivas" en las que la gente tendrá que "volver a las calles" para protestar; al tiempo que sostiene que "el régimen de Jamenei se está derrumbando" y advierte a las fuerzas militares y de seguridad de Teherán que actúen de inmediato o "se hundirán con el barco que se hunde".

Los mensajes de Pahlavi están encontrando terreno fértil, especialmente entre los miembros más nostálgicos y activos de la comunidad en el exilio, como las decenas de personas que, en las últimas horas, se congregaron en el corazón de Londres para celebrar los atentados y pedir la caída de los ayatolás.

Los participantes se congregaron frente a Downing Street y luego se acercaron a la embajada iraní en el Reino Unido, protegida por un cordón de seguridad, ondeando las antiguas banderas del Irán monárquico, así como imágenes del difunto Sha y del propio Reza Pahlavi. Escenas similares se produjeron en Berlín, en una concentración en la Puerta de Brandeburgo. Y en Madrid, en la Puerta del Sol. (ANSA).