Medio Oriente: Reza Pahlavi, ningún sucesor de Jamenei será considerado legítimo

Así lo manifestó en la red social X Pahlavi, actualmente se encuentra exiliado y quien se propuso guiar la transición de Irán.

"El régimen en colapso de la República Islámica carece de legitimidad. La única alternativa legítima a este régimen es el sistema de transición", añadió.

En ese sentido, llamó a "todos los funcionarios, antiguos y actuales, de la República Islámica que no tienen la sangre de la nación en sus manos", a que "respeten la voluntad del pueblo, renuncien al poder de inmediato y sin violencia, declaren su lealtad a la Revolución del León y el Sol, y contribuyan a la transición estable y segura de Irán hacia un gobierno nacional elegido democráticamente" Por último, le pidió a la comunidad internacional que apoye al pueblo iraní, sobre la base de declarar "ilegítima" a la República Islámica y de reconocer en el sistema de transición "como representante de la voluntad nacional". (ANSA).