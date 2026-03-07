Medio Oriente: riad intimó a Irán a cesar los ataques contra el Reino

Lo informó la prensa internacional citando a cuatro fuentes familiarizadas con el caso.

El mensaje se emitió antes del discurso de hoy, en el que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió disculpas a los países vecinos del Golfo por las acciones de Teherán. Dos días antes, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, había hablado con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, y le había expuesto claramente la postura de Riad, de acuerdo con las fuentes.

Arabia Saudita está abierta a cualquier forma de mediación destinada a la desescalada y a un acuerdo negociado, afirmó el ministro, enfatizando que ni Riad ni otros países del Golfo han permitido a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo o territorio para lanzar ataques contra Irán. Pero el príncipe Faisal, citado por fuentes, también afirmó que si continuaban los ataques iraníes contra territorio o infraestructura energética saudí, Arabia Saudita se vería obligada a permitir que las fuerzas estadounidenses utilizaran sus bases allí para operaciones militares.

Riad tomaría represalias si continuaban las agresiones contra la infraestructura energética crítica del Reino, añadió.

