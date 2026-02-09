Medio Oriente: Riad y siete países musulmanes contra Israel por Cisjordania

Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía condenaron enérgicamente las decisiones y medidas ilegales de Israel destinadas a imponer la soberanía israelí ilegítima, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí

Estas acciones aceleran los intentos de anexión ilegal de la Cisjordania ocupada y el desplazamiento del pueblo palestino, señala el comunicado, y enfatiza que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado. Los ministros advirtieron que la continua expansión de los asentamientos israelíes y las medidas conexas alimentan la violencia y el conflicto en la región y expresaron su rechazo absoluto

El comunicado afirma que estas medidas constituyen una clara violación del derecho internacional, socavan la solución de dos Estados y constituyen un atentado contra el derecho inalienable del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén ocupada como su capital

Según la declaración conjunta, los ministros reiteraron que todas las acciones israelíes en la Cisjordania ocupada son nulas y sin valor, citando la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condena las medidas destinadas a modificar la situación demográfica y jurídica de los territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental

También hicieron referencia a la Opinión Consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que declaró ilegales las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados y su continua presencia allí, y afirmó la necesidad de poner fin a la ocupación israelí y la nulidad de la anexión de los territorios palestinos ocupados

Los ministros de Asuntos Exteriores instaron a la comunidad internacional a cumplir con sus responsabilidades legales y morales y a obligar a Israel a poner fin a su peligrosa escalada en la Cisjordania ocupada, incluidas las declaraciones incendiarias de sus funcionarios

El respeto de los derechos legítimos del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de un Estado, basado en la solución de dos Estados, de conformidad con las resoluciones internacionales y la Iniciativa de Paz Árabe, sigue siendo el único camino para lograr una paz justa y amplia, se lee en la declaración. (ANSA)