Medio Oriente: Rubio avisó al Congreso antes del ataque a Irán

Según confirmaron varias oficinas parlamentarias a medios estadounidenses, Rubio contactó a miembros del denominado "Gang of Eight", el grupo bipartidista que reúne a los principales líderes republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, junto con los presidentes y referentes de las comisiones de Inteligencia.

La notificación se produjo antes del inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, en una señal de que la Casa Blanca buscó cumplir con los mecanismos de supervisión del Congreso en una operación de alto riesgo estratégico.

Horas antes del discurso presidencial sobre el Estado de la Unión, Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe, realizaron además una sesión informativa virtual con el grupo en el Capitolio centrada en Irán y el deterioro de la seguridad regional.

Tras el briefing, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que la situación es "extremadamente seria" y sostuvo que la administración deberá explicar plenamente la operación ante la opinión pública.

En paralelo, Rubio envió un cable diplomático urgente a embajadas estadounidenses en Medio Oriente instruyendo a los jefes de misión a abstenerse de declaraciones públicas, entrevistas o publicaciones en redes sociales que puedan "inflamar al público regional o complicar las relaciones con Estados Unidos".

"La disciplina en los mensajes públicos es esencial, especialmente en este momento", señala el documento, difundido mientras crece el riesgo de una expansión del conflicto tras la represalia iraní contra posiciones vinculadas a Washington y aliados del Golfo.

Dentro de la administración, la directiva fue interpretada como un reproche indirecto al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, luego de que afirmara en un podcast que Israel posee un "derecho bíblico" sobre amplias zonas de Medio Oriente, declaraciones que generaron preocupación en la Casa Blanca por su posible impacto en las negociaciones con Teherán.

El cable fue emitido mientras enviados del presidente Donald Trump, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, mantenían contactos diplomáticos de último momento destinados a presionar a Irán para abandonar cualquier capacidad de desarrollo de armas nucleares. (ANSA).