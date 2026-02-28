Medio Oriente: Rutas aéreas desviadas para evitar el Medio Oriente
Esta mañana, Israel anunció el cierre de su espacio aéreo al tráfico civil, seguido de Qatar. ITA, Lufthansa, Air France, Swiss, Turkish Airlines y Air India han suspendido la mayoría de sus vuelos a la región.
ITA Airways decidió suspender los vuelos con origen y destino en Tel Aviv hasta el 7 de marzo (incluido el vuelo AZ809 del 8 de marzo).
El espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak e Irán no se utilizará hasta esa misma fecha. Además, por razones operativas, los vuelos con origen y destino en Dubai están suspendidos hasta el 1 de marzo. Los pasajeros, según la aerolínea, pueden solicitar un cambio de ruta o un reembolso.
Lufthansa también anunció la suspensión de los vuelos con origen y destino en Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, así como de los vuelos con destino a Dubai y Abu Dabi hasta mañana. Turkish Airlines canceló sus vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el 2 de marzo, mientras que los vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán están suspendidos solo por hoy.
Wizzair incluso suspendió todos los vuelos con origen o destino en Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán, con efecto inmediato, hasta el 7 de marzo. (ANSA).