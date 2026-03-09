Medio Oriente: sacerdote muerto en bombardeos en Líbano, dolor del Papa

León XIV sigue con preocupación lo que está sucediendo y reza por el cese de todas las hostilidades lo antes posible", agregó la Santa Sede.

Morir bajo las bombas mientras intentaba ayudar a un feligrés. Así ocurrió en Qlayaa, en el sur del Líbano, donde murió el párroco maronita padre Pierre El Raii, de 50 años. Un primer ataque había alcanzado una vivienda de la zona. El sacerdote acudió junto a otras personas para prestar ayuda, pero un segundo bombardeo sobre el mismo lugar terminó con su vida.

La muerte ha provocado una profunda conmoción en la comunidad cristiana local, pero también temor. Hasta ahora muchos habitantes habían resistido las órdenes de evacuación emitidas por Israel, pero sin su guía espiritual la situación se vuelve mucho más difícil. También expresó su pesar Caritas Líbano, de la cual el padre Pierre era el referente en la zona.

La noticia fue confirmada por el sacerdote franciscano Toufic Bou Merhi, miembro de la Custodia de Tierra Santa y párroco de la comunidad latina en Tiro y Deirmimas.

Según relató, el primer ataque impactó una casa en la zona montañosa del sur del país, y el padre Pierre acudió a socorrer a un feligrés herido. En un segundo bombardeo, dirigido al mismo lugar al que habían llegado los equipos de ayuda, el sacerdote resultó herido de gravedad y finalmente murió. El ataque mortal se produjo alrededor de las 14, hora de Beirut.

Bou Merhi explicó a los medios vaticanos que el sacerdote fallecido era "verdaderamente el sostén de los cristianos de la zona". Siempre permanecía junto a su comunidad, especialmente defendiendo la decisión de muchos de no abandonar sus pueblos.

Ahora, señaló el franciscano, domina el dolor entre los católicos locales: "Están llorando por la tragedia y al mismo tiempo tienen mucho miedo. Hasta ahora la gente no había querido abandonar sus casas en los pueblos cristianos, pero con esta situación todo ha cambiado. Dejar la casa significa terminar viviendo en la calle o tratar de alquilar otra vivienda, y muchos no pueden hacerlo, también por la grave crisis económica que ya sufría el país".

El sacerdote recordó además que la semana pasada otra vivienda parroquial también había sido alcanzada por los bombardeos. "En aquel momento la gente resistió, pero ahora, con la muerte del padre Pierre, no sé cuánto tiempo más podrán aguantar".

"Solo pedimos poder vivir con un poco de dignidad. Basta de guerra, basta de violencia. Las armas —como recordó el Papa— no generan paz, solo provocan masacres y odio", añadió.

Desde Jerusalén, el abad benedictino Nikodemus Schnabel resumió el drama con una frase: "La guerra deshumaniza. La guerra mata. Y mata a personas inocentes". (ANSA).