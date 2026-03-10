Medio Oriente: sánchez comparecerá en el Congreso sobre la guerra el día 25

Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara Baja para explicar su postura.

El Ejecutivo español defiende el "No a la guerra" y mantiene la negativa a Estados Unidos a utilizar sus bases en España para sus ataques a Irán por no contar el conflicto con "amparo internacional".

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), pidió la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso así como que someta a votación el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre porque "No puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización de la Cámara, argumentó.

Esta es la primera participación militar de España en el conflicto.

El Ejecutivo defiende que no está obligado a pedir autorización en el Congreso porque tiene el objetivo de apoyar a una misión de la Unión Europea (UE). (ANSA).