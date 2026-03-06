Medio Oriente, Sánchez expondrá en Congreso posición ante guerra

El ejecutivo español mantiene la negativa a Estados Unidos a utilizar sus bases en España para sus ataques a Irán por no contar el conflicto con "amparo internacional".

Tras esta negativa Trump amenazó esta martes con "cortar todo el comercio con España".

El gobierno español anunció ayer que enviará la fragata Cristobal Colón, el buque de guerra más avanzado de la Armada española, al Mediterráneo oriental para dar protección a Chipre, que sufrió un ataque de Irán, junto al portaaviones francés Charles de Gaulle.

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), pidió la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso así como que someta a votación el envío del buque de guerra a Chipre porque "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización de la Cámara, argumentó.

(ANSA).