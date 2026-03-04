Medio Oriente se hundió fragata iraní frente a Sri Lanka

No se dispuso de información inmediata sobre la causa. El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka indicó que 32 marineros gravemente heridos fueron rescatados del buque de guerra. La búsqueda del resto de la tripulación continúa.

Al menos 101 personas están desaparecidas y 78 heridas tras un ataque submarino contra un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka, según fuentes de la Armada de Sri Lanka y del Ministerio de Defensa citadas por la prensa local.

"A las 5:08 de esta mañana, la Armada y la Guardia Costera de Sri Lanka recibieron un mensaje sobre el hundimiento del buque, llamado 'Iris Dena', a 40 millas náuticas del distrito portuario meridional de Galle", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath.

Añadió que "al menos 30 marineros han sido rescatados, mientras que se dice que 180 se encuentran a bordo".

Según la prensa local, un diputado de la oposición preguntó en el Parlamento si el buque había sido alcanzado en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, pero "no hubo respuesta inmediata del gobierno".

"Estamos obligados, en virtud del Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, a prestar asistencia a cualquier persona en peligro, independientemente del motivo", declaró Herath. (ANSA).