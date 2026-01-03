Medio Oriente: separatistas yemeníes inician proceso para crear estado propio

Mientras tanto, Riad ha llevado a cabo mortíferos ataques aéreos contra este grupo rebelde: según una fuente separatista, al menos 20 combatientes han muerto por fuego saudí.

Estas son las primeras pérdidas humanas que Arabia Saudita, aliada del gobierno yemení, inflige a las fuerzas separatistas, representadas por el Consejo de Transición del Sur (CTS) y apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos, desde que gran parte de las provincias de Hadramout y Mahra quedaron bajo su control.

De hecho, el avance rebelde ha enfurecido a otras facciones gubernamentales y a Riad, aumentando las tensiones entre los saudíes y Abu Dabi.

"Basándonos en el deseo y la voluntad de nuestro pueblo en el sur de restaurar y proclamar su propio Estado (...), anunciamos el inicio de una fase de transición de dos años", declaró el presidente del CTS, Aidarous al-Zoubaidi, en un discurso televisado.

También instó a la comunidad internacional a promover un diálogo entre las distintas partes, advirtiendo que el grupo declararía la independencia de inmediato si no se atendía este llamamiento o si el sur de Yemen volvía a ser objeto de una agresión militar.

El líder separatista afirmó que el período de transición incluiría, entre otras cosas, la celebración de un referéndum de autodeterminación. (ANSA).