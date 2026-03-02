Medio Oriente, solidaridad de Delcy Rodríguez con Qatar

Lo hizo, según un comunicado, durante una conversación telefónica en la que también "reiteró su firme convicción de que solo el diálogo y la diplomacia pueden allanar el camino hacia la paz, y su esperanza de que las negociaciones (sobre el desarme nuclear de Irán) se reanuden de forma inmediata y urgente, en estricto cumplimiento de los principios de soberanía, independencia y los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Qatar lleva tiempo trabajando para fomentar el diálogo entre el gobierno chavista y la administración de Donald Trump. La propia Rodríguez se reunió con el primer ministro qatarí, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en Caracas el 18 de febrero "para revisar la agenda de trabajo entre ambos países en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes". (ANSA).