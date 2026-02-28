Medio Oriente: Starmer, aviones militares británicos en defensa de aliados del Golfo

Sin embargo, anunció que en las últimas horas se habían desplegado aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) sobre los cielos de Medio Oriente en operaciones para defender a los aliados árabes de Londres, blanco de la respuesta de Teherán por albergar bases militares estadounidenses.

Starmer reiteró entonces el llamamiento de su gobierno, ya compartido con Francia y Alemania, contra cualquier nueva escalada en la región.

Starmer evitó criticar el ataque israelí-estadounidense, y, en cambio, culpó a la República Islámica, que, según él, "puede poner fin a esto ahora". Depende de Teherán, afirmó, "evitar nuevos ataques, abandonar su programa de armas y poner fin a la atroz violencia y represión contra el pueblo iraní".

En cuanto a la seguridad nacional británica, tema central de una reunión ad hoc del comité de emergencia Cobra en las últimas horas, el premier dirigiéndose al país por televisión desde el número 10 de Downing Street, enfatizó que el Reino Unido ya implementó una serie de medidas defensivas.

Entre ellas, se encuentran la protección de sus bases militares, personal diplomático y ciudadanos en la región.

"Estamos contactando a los ciudadanos británicos presentes en la zona de conflicto de Medio Oriente para hacer todo lo posible por apoyarlos", declaró.

Haciéndose eco de lo que dijo en una consulta preliminar con los líderes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Friederich Merz, Keir Starmer finalmente reiteró que "es vital evitar una mayor escalada y volver a la mesa diplomática", con el objetivo de garantizar "la paz, la seguridad y la protección de las vidas civiles". (ANSA).