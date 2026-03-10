Medio Oriente: sube la Bolsa brasileña

El Indice de la Bolsa de Valores de San Pablo (Ibovespa), en el que se registran los movimientos de las principales acciones, crecía el 1,60% a los 183.803 puntos poco después del mediodía, hora local.

"Ibovespa avanza acompañando el optimismo global", comentó el diario Valor Económico.

Al contrario del lunes, cuando las acciones de Petrobras abrieron la subasta en alta del orden del 3%, este martes los papeles preferenciales de la petrolera estatal retrocedían 1,30%. Paralelamente, las acciones de la minera Vale, que ayer iniciaron en baja, hoy arrancaron con un alta del 0,7%.

Por otra parte, el dólar comercial se negociaba en baja del 0,55% a 5,12 reales al tiempo que el euro operaba en baja del 2,78% ofertado a 5,99 reales. (ANSA).