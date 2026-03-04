Medio Oriente: Submarino EEUU hundió a la fragata iraní en Sri Lanka, Hegseth

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo", declaró Hegseth a la prensa.

Casi 150 personas están desaparecidas y varias murieron tras el hundimiento de la fragata IRIS Dena el miércoles frente a Sri Lanka, informaron las autoridades.

Se han recuperado varios cadáveres tras el hundimiento y la armada esrilanquesa rescató a 32 marineros de la fragata IRIS Dena, pero se desvanece la esperanza para los 148 tripulantes restantes, según informaron el ministro de Asuntos Exteriores y oficiales militares de la isla.

La fragata participaba en un ejercicio militar en el puerto indio de Visakhapatnam. El hundimiento se produce en medio de una guerra en Oriente Medio, tras los ataques contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, declaró al parlamento que los 32 iraníes rescatados, "gravemente heridos", habían sido trasladados a un hospital en el sur de la isla. Dos buques de la armada y un avión fueron desplegados para buscar posibles supervivientes.

El miércoles por la mañana temprano, la fragata emitió una llamada de socorro y, menos de una hora después, un barco llegó a la zona, a unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle, según informó el ministro.

La fragata se había hundido por completo, dejando solo una mancha de petróleo cuando llegaron los buques de la Armada de Sri Lanka. La búsqueda continúa. "Seguimos buscando, pero aún desconocemos qué ocurrió con el resto de la tripulación", declaró un oficial del ejército.

El director del Hospital Karapitiya de Galle, S. D. Ranga, afirmó haber sido informado de la posible presencia de víctimas mortales, pero que solo se había ingresado a 32 marineros heridos.

"Respondimos a la llamada de socorro de conformidad con nuestras obligaciones internacionales, dado que se encuentra dentro de nuestra zona de búsqueda y rescate en el océano Índico", declaró el portavoz de la Armada de Sri Lanka, Buddhika Sampath.

"Hemos recuperado algunos cuerpos en la zona donde se hundió el barco", anunció posteriormente.

Sri Lanka se ha mantenido neutral desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, instando al diálogo. Poco más de un millón de esrilanqueses trabajan en Oriente Medio, lo que representa una fuente crucial de divisas para un país que aún se recupera de su peor crisis económica en 2022.

La Armada y la Fuerza Aérea de Sri Lanka declararon que no publicarían imágenes de las operaciones de rescate, ya que involucraban a militares de otro país. (ANSA).