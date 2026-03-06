Medio Oriente: tajani, "Irán no debe agredir a Europa, sería un acto grave"

"No creo que Irán tenga suficientes armas para continuar una guerra a largo plazo. En mi opinión, solo tendrá autonomía durante unas semanas, tras las cuales se verá obligado a cambiar de postura y rendirse o llegar a un acuerdo con Israel y Estados Unidos", dijo.

"Queremos la paz, pero Irán debe comprender que no puede tener una bomba nuclear ni misiles de largo alcance para agredir a países amigos ajenos al problema israelí y, por lo tanto, se trata de una embestida sin fundamento. Creemos que no puede tener una bomba nuclear en esa zona porque es extremadamente peligroso para la paz, no solo en Medio Oriente y la región del Golfo, sino a nivel mundial", se explayó Tajani.

"Las repercusiones en el petróleo y el gas se sentirán dentro de un mes, no ahora. Actualmente, solo se especula internacionalmente sobre el aumento del precio del gas y el petróleo, que está subiendo, pero en realidad, el precio debería subir cuando los suministros se agoten o se reduzcan el próximo año", agregó.

El canciller italiano se mostró "preocupado" por las consecuencias económicas del conflicto en Irán.

"Estamos profundamente inquietos por esta escalada y comprendemos la preocupación de todos los países del Golfo, a quienes hemos expresado y seguimos expresando nuestra gran solidaridad, incluso porque acogen a tantos compatriotas nuestros. Hay aproximadamente 100.000 italianos en la zona de conflicto, muchos de los cuales viven en Abu Dabi y Dubai, y esto nos preocupa. Agradecemos a las autoridades emiratíes por proteger a nuestros conciudadanos y por ayudarlos a salir tras los ataques iraníes", agregó a Sky News Arabia.

"Hemos expresado y reiterado constantemente nuestra amistad y solidaridad con el gobierno emiratí, y respondimos con prontitud a la solicitud de asistencia de algunos países del Golfo, incluidos los Emiratos, para la defensa del espacio aéreo.

Posteriormente, informamos al Parlamento que también brindaríamos asistencia militar a los países atacados. Porque queremos ayudar a proteger a nuestros amigos y a los ciudadanos y militares italianos que viven y operan en esa parte del mundo, enfatizó Tajani.

"Mantuve una conversación telefónica amistosa con el canciller de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, para expresar la solidaridad de Italia tras los atentados en el aeropuerto de Najicheván, que condenamos firmemente. Coincidimos en la necesidad de una rápida desescalada en Medio Oriente y en la necesidad de seguir coordinando nuestros esfuerzos para abordar las repercusiones en la seguridad regional y las consecuencias para la seguridad energética. Agradecí a mi colega la cooperación de las autoridades azerbaiyanas al facilitar la reubicación temporal de la sede diplomática de nuestra embajada en Bakú por razones de seguridad", escribió en la red social X, el canciller de Roma.

"La cuestión energética es crucial. Irán está jugando con fuego al intentar poner en apuros a Occidente y a los países árabes, está cometiendo un grave error ya que, a la larga, Teherán quedará cada vez más aislado. Ahora debemos trabajar para evitar una crisis energética. Debemos asegurar la reapertura de Ormuz, para que los países productores de petróleo puedan seguir haciéndolo libremente, sin tener que defenderse ni presenciar el lanzamiento de drones y misiles desde Teherán para destruir una actividad económica vital para todo el mundo", opinó. (ANSA).