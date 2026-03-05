Medio Oriente: Tajani, "no rompimos relaciones con Irán, el diálogo continúa"

El canciller lo aclaró tras anunciar el cierre de la embajada de Italia en Irán por razones de seguridad.

"Quiero agradecer a la embajadora Paola Amadei", enfatizó Tajani, quien precisó que la diplomática fue la última en salir de Irán, luego de las operaciones para trasladar el convoy por tierra a Azerbaiyán.

"Por razones de seguridad, hemos decidido cerrar temporalmente nuestra embajada en Teherán; el personal se trasladará a Bakú", precisó Tajani.

"La misión que permitió a 50 italianos, entre ellos diplomáticos y un grupo de conciudadanos que querían salir de Irán, cruzar la frontera azerbaiyana, acaba de concluir", aseveró.

Asimismo, Tajani recordó que "otros países" también habían cerrado sus embajadas, que la presencia italiana ya estaba reducida desde hacía tiempo y que "no hemos roto las relaciones diplomáticas; la embajada en Teherán se traslada a la embajada en Bakú". (ANSA).