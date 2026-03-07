Medio Oriente: tajani, "Repatriados más de 20.000 italianos desde inicio de la crisis"

“Ya hemos repatriado a más de 20.000 personas desde el inicio de la crisis y seguimos operando con el mayor número posible de vuelos desde Abu Dabi, Dubai y Mascate”, declaró el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en una rueda de prensa en la Farnesina.

“La situación de nuestros conciudadanos que desean regresar está mejorando poco a poco”, añadió.

“En Israel, estamos trabajando en la misma dirección para permitir la salida de todos los italianos mañana. El domingo, todos los que deseen salir del país saldrán, incluidos los vuelos desde Egipto. Luego, creo que quienes deseen irse, o quienes tengan doble nacionalidad, podrán hacerlo en los próximos días —continuó Tajani—. La situación en las Maldivas se suavizó considerablemente, aunque todavía hay varios miles de italianos esperando regresar. Esta mañana, aproximadamente entre 500 y 600 italianos salieron, si no me equivoco, en dos vuelos, y estamos trabajando para garantizar que el mayor número posible de personas pueda salir. También aumentamos la presencia de personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, incluidos los Carabineros y la Policía Financiera, para facilitar las salidas y garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos”.

El canciller se refirió entonces a otras zonas del mundo con presencia italiana: “Logramos sacar a otro grupo significativo de italianos de Nepal. Estamos haciendo lo mismo con Tailandia, Nepal, India y Sri Lanka, y allí también nos estamos movilizando para sacar al mayor número posible de italianos”.

“Conversé con el secretario norteamericano de Estado Rubio, al igual que con el ministro de Asuntos Exteriores Saar, quien me informó del ataque. Italia realiza gestiones diplomáticas con Estados Unidos e Israel para distender la situación, pero me parece que las decisiones tomadas por los estadounidenses, israelíes e Irán en este momento no están destinadas a poner fin a la acción militar rápidamente”, puntualizó Tajani.

El canciller aseveró además que: “También habló extensamente ayer con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el país que más intentó mediar con Irán”, y “me pareció poco optimista acerca de poder intervenir rápidamente para la mediación”.

