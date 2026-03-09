Medio Oriente: teherán, países UE han creado condiciones favorables para los ataques

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 09 MAR - Irán acusa a los países europeos de contribuir a crear condiciones favorables para los ataques estadounidenses e israelíes.

En los últimos dos o tres días, los países europeos "han tomado medidas que han incrementado la audacia de Estados Unidos y del régimen sionista en la comisión de delitos y la violación de la ley", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei.

"En lugar de insistir en el Estado de derecho y oponerse a las exigencias excesivas de Estados Unidos, han hablado y coincidido con ellas, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU durante las conversaciones sobre el restablecimiento de las sanciones y otros asuntos", declaró, según la agencia de noticias IRNA. (ANSA-AFP).