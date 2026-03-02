Medio Oriente: "tibia" posición UE sobre Irán, España

El ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmó que "la respuesta en general de Europa, particularmente, me parece tibia y forma parte de una dinámica de sumisión a Trump y a los Estados Unidos que creo que es muy mala para Europa".

Sánchez afirmó este domingo en la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona que "se puede estar contra un régimen odioso como el de Irán y al mismo tiempo, contra una intervención injustificada".

El premier apeló a una "desescalada inmediata" y al "retorno urgente del diálogo" pues "siempre hay espacio para una solución negociada".

Aunque reconoció que el régimen iraní es "terrible", apuntó que los ataques unilaterales vulneran el derecho internacional y amenazan con extender la inestabilidad a escala global.

Sánchez ya se pronunció el sábado en el mismo sentido, a su llegada a la 40 edición de los premios Goya: "La violencia no se puede responder con más violencia porque va a suponer mucho más dolor y más represión a los ciudadanos de Irán", dijo tras señalar que "el gobierno de España no apoya al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes".

La UE pidió a Irán que frene los ataques sin mencionar los bombardeos de Estados Unidos e Israel: "Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados", según un comunicado de la Alta Representante, Kaja Kallas. (ANSA).