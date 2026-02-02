Medio Oriente: Tras dos años, se abrió paso Rafah a Gaza para entrada y salida

(ANSA-AFP) - TEL AVIV, 02 FEB - El cruce de Rafah dede Egipto hacia Gaza se ha abierto hoy para la entrada y salida de residentes, anunció un funcionario de seguridad israelí. Según medios estatales egipcios, en principio, se permitirá el paso de 50 personas diariamente en ambas direcciones.

Un funcionario de seguridad israelí declaró que el cruce de Rafah se ha abierto completamente para la entrada y salida.

"A partir de ahora, y tras la llegada de los equipos de la EUBAM en representación de la Unión Europea, el cruce de Rafah está abierto a la circulación de residentes, tanto de entrada como de salida", afirmó el informante, refiriéndose a una misión europea de asistencia fronteriza.

Se espera que cincuenta personas crucen la frontera entre Gaza y Egipto en ambas direcciones en los primeros días de la reapertura, según medios estatales egipcios. Al-Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal, informó, citando una fuente anónima, que "cincuenta personas saldrán de Egipto hacia Gaza y cincuenta personas llegarán desde Gaza en los primeros días de la operación del cruce de Rafah".

COGAT, la agencia militar israelí que gestiona la ayuda a Gaza, anunció que el cruce se reabrirá en ambas direcciones solo para los residentes de Gaza que viajen a pie, y que su operación se coordinará con Egipto y la Unión Europea. "Hoy se está llevando a cabo un proyecto piloto para probar y evaluar el funcionamiento del cruce", declaró la agencia en un comunicado.

El anuncio se produjo después de que el ejército israelí anunciara la finalización de un complejo que servirá como centro de control para los palestinos que entren y salgan de Gaza a través del cruce. Rafah es el único cruce fronterizo de Gaza que no pasa por Israel, y antes de la guerra era gestionado conjuntamente por las autoridades palestinas y egipcias, en coordinación con Israel.

Pero ha permanecido cerrado durante casi dos años desde que las fuerzas israelíes lo tomaron en mayo de 2024, durante la guerra genocida del país contra Gaza.

Una fuente fronteriza informó que varias decenas de personas llegaron hoy al lado egipcio, esperando entrar en Gaza.

Según el plan operativo acordado, se espera que aproximadamente 150 personas salgan de Gaza diariamente por el cruce de Rafah (entre la Franja y Egipto) para llegar a Egipto, y 50 viajarán en sentido contrario. Fuentes involucradas en los preparativos para la apertura del cruce de Gaza informaron al diario saudí Asharq Al-Awsat que los nombres de cientos de pacientes que necesitan atención médica urgente se han enviado a la OMS, que está coordinando los procedimientos para su expatriación a Egipto con las autoridades sanitarias árabes e internacionales.

Sin embargo, el Ministerio de Salud palestino ha informado que los enfermos y heridos serán trasladados ahora a través del cruce de Kerem Shalom, no del de Rafah.

Mientras tanto, el medio de comunicación qatarí Al-Arabi informó que aproximadamente 150 palestinos heridos fueron trasladados desde el hospital de la Media Luna Roja en la Franja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom, que permite la salida tanto a Israel como a Egipto.

La Media Luna Roja Egipcia informó a medios árabes que está prestando asistencia en dos centros de asistencia humanitaria ubicados en las salas de llegadas y salidas del cruce fronterizo. El comunicado de la organización señaló que estos servicios incluyen la creación de espacios seguros para brindar apoyo psicológico a niños, el suministro de sillas de ruedas, el cuidado y acompañamiento de enfermos, heridos y ancianos, y la gestión de una cocina humanitaria.

La semana pasada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que se permitirá la entrada y salida de los residentes de Gaza en coordinación con Egipto, sujeta a la aprobación de las fuerzas de seguridad israelíes y bajo la supervisión de la delegación de la Unión Europea, de forma similar al mecanismo activado en enero de 2025 durante el alto el fuego en virtud del segundo acuerdo sobre rehenes.

El regreso de Egipto a la Franja de Gaza solo se permitirá a los residentes que abandonaron Gaza durante la guerra.

(ANSA-AFP).