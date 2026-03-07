Medio Oriente: trump amenaza con nuevos ataques a Irán

"Hoy Irán será golpeado muy duramente", escribió Trump en la plataforma, en medio de la escalada militar que enfrenta a Washington y a su aliado Israel con Teherán.

El mandatario afirmó además que "zonas y grupos de personas" dentro de Irán que hasta ahora no habían sido considerados objetivos militares están "bajo seria consideración para destrucción total y muerte segura", justificando la posible ampliación de los ataques por lo que definió como "el mal comportamiento de Irán".

Las declaraciones llegan pocas horas después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunciara que Teherán no atacará a países vecinos mientras estos no faciliten operaciones militares de Estados Unidos o de Israel contra territorio iraní.

Trump reaccionó con dureza a esa declaración y aseguró que Irán "se disculpó y se rindió" ante los países de la región.

"El Irán que ha sido duramente castigado se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Medio Oriente, prometiendo que no volverá a dispararles", afirmó el presidente estadounidense.

Según Trump, esa promesa solo fue posible "por el ataque implacable de Estados Unidos e Israel", al tiempo que acusó a Teherán de intentar "tomar el control y gobernar Medio Oriente".

El mandatario también utilizó un tono particularmente agresivo al describir la situación regional.

"Irán ya no es el 'matón de Medio Oriente'. Es, en cambio, 'EL PERDEDOR DE MEDIO ORIENTE' y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más probablemente, colapse completamente", escribió.

Trump sostuvo además que esta sería la primera vez en siglos que Irán pierde influencia frente a los países vecinos de la región.

"Es la primera vez que Irán pierde, en miles de años, frente a los países de Medio Oriente que lo rodean", afirmó.

En su mensaje, el mandatario también aseguró que varios países de la región le habrían agradecido personalmente por la ofensiva contra Teherán.

"Ellos dijeron: 'Gracias, presidente Trump'. Y yo respondí: '¡De nada!'", escribió.

Las palabras del presidente estadounidense se producen en medio de una escalada militar sin precedentes en la región, tras ataques y contraataques entre fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes en diferentes puntos de Medio Oriente. (ANSA).