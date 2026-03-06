Medio Oriente: trump, "colosos de la defensa EEUU cuadruplicarán la producción"

"Acabamos de concluir una excelente reunión con los principales fabricantes de defensa estadounidenses, donde discutimos la producción y los cronogramas de producción", escribió Trump en la publicación, añadiendo que "se acordó cuadriplicar la producción de armas de clase Exquisite, ya que pretendemos alcanzar los niveles máximos de producción lo antes posible"

La expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y las instalaciones y la producción de muchas de estas armas "ya están en marcha. Disponemos de un suministro prácticamente ilimitado de munición de grado medio y medio-alto, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. Sin embargo, también hemos aumentado los pedidos a estos niveles", reiteró el magnate

La cita finalmente concluyó con el acuerdo de celebrar otra reunión "dentro de dos meses" (ANSA)