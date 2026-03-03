Medio Oriente: Trump, "destruidas las defensas de Teherán"; ataca a España y a GB

El presidente estadounidense advierte a Irán que el plazo para las conversaciones expiró y se prepara para una larga campaña militar, al tiempo que admite que los precios del petróleo subirán durante un tiempo

También atacó a Gran Bretaña y amenazó con cortar todos los vínculos comerciales con España por negarse a permitir que Washington utilice sus bases

"Su defensa aérea, la aeronáutica, la marina y el liderazgo han sido destruidos. Ahora quieren dialogar, pero es demasiado tarde!", atacó el comandante en jefe en una publicación en la red social Truth, lo que marca un claro cambio respecto a dos días antes, cuando insinuó estar abierto a nuevas conversaciones con los iraníes, aún más allá de la fecha límite

Según el diario Wall Street Journal (WSJ), Trump está dispuesto a apoyar a grupos en Irán dispuestos a tomar las armas para derrocar al régimen. De concretarse, la idea podría transformar a las facciones iraníes en fuerzas terrestres apoyadas, al menos en teoría, por Washington

Mientras tanto, Estados Unidos se prepara para una larga campaña militar que incluso tendrá consecuencias políticas para el presidente antes de las elecciones de medio término de noviembre

Como dijo Elbridge Colby, jefe de política del Pentágono, ante el Comité de Defensa del Senado, la operación contra Irán está lejos de terminar: "Quiero decir enfáticamente que estamos en las primeras etapas de esta campaña"

El magnate admitió que los precios del petróleo, y por ende, los de la gasolina para millones de estadounidenses, subirán, pero aseguró que "cuando todo esto termine, caerán a niveles nunca antes vistos"

La pregunta a la que nadie tiene respuesta es cuándo terminará la guerra en Irán. Trump también negó la declaración de Marco Rubio ante el Congreso de que Israel inició la guerra en Irán al arrastrar a Estados Unidos a ella

"Creo que Teherán habría atacado primero, y no quería que eso sucediera. Así que, en todo caso, podría haber forzado la mano de Israel", declaró el presidente

En una reunión bilateral en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer líder europeo en llegar a la Casa Blanca desde el ataque a Irán, Trump arremetió contra Londres y Madrid por su actitud poco cooperativa

"Dijeron que no podíamos usar sus bases, pero nadie puede decirnos que no las usemos. España no tiene un gran liderazgo", atacó el magnate, amenazando con "bloquear todo comercio" con el país liderado por el socialista Pedro Sánchez

"La OTAN avanza bien, al igual que Alemania, en materia de gasto militar. España, en cambio, es "el único país de la OTAN que no ha aceptado" el límite del 5% del PIB para el gasto en defensa", añadió

Merz se salió con la suya manteniendo un perfil bajo y limitándose a decir que Alemania está "en la misma onda" que Estados Unidos. En cuanto a Gran Bretaña, el mandatario norteamericano la calificó de "muy, muy poco cooperativa"

"Esta no es la era de (Winston) Churchill", proclamó, y atacó a Londres por "esa estúpida isla que cedieron en arrendamiento a los nativos"

Trump se refería a Diego García, donde Londres y Washington tienen una base militar conjunta. "No estoy contento con Gran Bretaña", insistió. "Nos llevó tres o cuatro días decidir dónde podíamos aterrizar"

De cara al futuro, Donald Trump reiteró que las figuras que Estados Unidos tenía en la mira como posibles líderes de Irán "están todas muertas"

"El peor escenario posible en este momento", admitió el presidente estadounidense, "es que los nuevos líderes sean tan malos como los anteriores". Trump luego minimizó la posibilidad de que el hijo del difunto Sha Reza Pahlavi asumiera el liderazgo del país, pues consideró que prefiere que alguien de dentro de Irán tome las riendas de ese país del Golfo Pérsico

