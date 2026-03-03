Medio Oriente: Trump dice que cortará todo comercio con España

Trump afirmó que no quiere "tener nada que ver" con España, al que llamó "socio terrible de la OTAN", y ordenó cortar "todas las negociaciones" con este país.

El gobierno español no está dando asistencia al ataque de Estados Unidos contra Irán porque sostiene que la utilización de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La negativa de España a utilizar sus bases llevó a Estados Unidos a trasladar una docena de aviones cisterna desde Rota y Morón de la Frontera a sus bases de otros países europeos.

Hoy mismo el canciller español, José Manuel Albares, dijo que España no espera "ninguna consecuencia" por el hecho de impedir a Estados Unidos utilizar sus bases.

Sánchez, que se desmarcó de la posición "tibia" de la Unión Europea (UE) respecto al ataque de Estados Unidos e Israel, defiende "estar contra un régimen odioso como el de Irán y al mismo tiempo, contra una intervención injustificada". (ANSA)