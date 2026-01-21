Medio Oriente: Trump dice que Putin aceptó sumarse a la Junta de Paz de Gaza

Aunque el Kremlin ha declarado que aún está evaluando el asunto, Trump afirmó que Putin "fue invitado y aceptó; mucha gente aceptó". Al ser preguntado sobre las críticas por contactar con figuras cuestionables, Trump respondió que algunas eran "controvertidas", pero "si solo invitara a personas irreprochables, no habría mucha gente".

A su vez, Putin, agradeció a Trump su invitación a unirse a la Junta de Paz. La agencia de noticias TASS lo informó, especificando también que el líder ruso ha dado instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para que estudie la propuesta de la Junta de Paz y consulte con sus socios.

"Solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido", declaró Putin durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso.

Asimismo, el líder del Kremlin dijo que "el asunto de Groenlandia no es asunto de Rusia". "En cuanto a Groenlandia, no es asunto nuestro", declaró. "Creo que (Estados Unidos y Dinamarca) resolverán este asunto entre ellos", añadió, antes de comentar: "por cierto, Dinamarca siempre ha tratado a Groenlandia como una colonia, con dureza, si no con crueldad".

Los activos rusos congelados en Estados Unidos podrían utilizarse para reconstruir territorios dañados por los combates tras un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Así lo dijo Putin, citado por RIA Novosti. El líder ruso no especificó si se trata de territorios en Rusia o incluso en zonas ocupadas de Ucrania.

"Considerando la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos asignar US$ 1.000 millones en activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense a la Junta de Paz", declaró el líder ruso. "Los fondos restantes de nuestros activos congelados en Estados Unidos también podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados por los combates tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania", añadió. (ANSA).