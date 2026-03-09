Medio Oriente: trump dice tener un plan contra el alza del precio del petróleo

"Creo que cometieron un grave error. No sé si perdurará", declaró a la NBC.

En tanto, afirmó que tiene un plan para abordar el aumento repentino de los precios del petróleo causado por la guerra en Irán.

"Tengo un plan para todo. Estarán contentos", declaró el presidente al New York Post.

Según informes, el magnate está considerando varias opciones para reducir los precios.

En diálogo con la NBC afirmó que es "demasiado pronto" para hablar de confiscar el petróleo iraní, aunque no descartó la posibilidad.

Tomar el control de incluso una parte del crudo iraní podría presionar las relaciones con China, que recibe el 80% de las exportaciones de crudo de Irán.

El mandatario volvió a abordar hoy la cuestión de las cinco jugadoras de la selección de fútbol iraníes que huyeron de su equipo en Australia y están bajo resguardo de la policía.

Trump afirmó que discutió la cuestión con Canberra.

"Acabo de hablar con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre la selección femenina de fútbol iraní. ¡Él está al mando! Cinco ya recibieron tratamiento y el resto está en camino", escribió el magnate en su plataforma de redes sociales, Truth.

"Algunas, sin embargo, sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluso las amenazas a las que están expuestos si no regresan. En cualquier caso, el primer ministro está haciendo un excelente trabajo gestionando esta situación tan delicada. ¡Que Dios bendiga a Australia!", concluyó Trump. (ANSA).