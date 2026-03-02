Medio Oriente: Trump, enojado con Starmer pese al giro del premier

El Daily Telegraph informó al respecto, citando una entrevista con el magnate. La negativa inicial fue revocada ayer por el propio Starmer, en respuesta a la reacción de Irán ante las incursiones, que se extendieron a países del Golfo aliados de Londres y donde hay presencia civil y militar británica.

Sin embargo, según medios británicos, esta medida no ha logrado apaciguar a Trump hasta el momento.

Starmer anunció anoche a la nación que ha autorizado a los estadounidenses a utilizar las bases para atacar las bases de lanzamiento de misiles y drones que Teherán dirige contra objetivos en el Reino Unido o en países aliados del Reino Unido.

Sostuvo, sin embargo, que su papel se limita a esto y que Londres solo participa en acciones defensivas, incluso con su fuerza aérea, para interceptar los lanzamientos iraníes, insistiendo en negar su participación directa en las incursiones contra el territorio de la República Islámica.

Su cambio de postura fue bien recibido por la oposición de derecha, que, sin embargo, exige una participación plena en el conflicto junto a Washington. Fue criticado por el centro y la izquierda (así como por un creciente sector de disidentes dentro del Partido Laborista) como una medida destinada a arrastrar al Reino Unido a una guerra ilegal, casi una repetición de la invasión de Irak.

Trump, por su parte, condenó la negativa inicial a conceder las bases, afirmando que esto "nunca había sucedido antes" en la historia de la llamada "relación especial" entre Washington y Londres. Destacó en particular la cuestión de la base estratégica de Diego García en el océano Índico, parte del archipiélago de Chagos, objeto de un reciente acuerdo de restitución firmado por el Reino Unido con Mauricio, que el magnate ha criticado repetidamente en retrospectiva.

Cuando el Telegraph le preguntó ayer sobre el cambio de opinión de Starmer, Donald respondió con contundencia: "Le llevó demasiado tiempo. Demasiado tiempo".

Starmer autorizó a Estados Unidos a utilizar dos bases militares para atacar emplazamientos de misiles iraníes: la base de la RAF en Fairford, Inglaterra, y la de Diego García, que ha estado en el centro de la controversia entre Londres y Washington por el acuerdo para devolver a Mauricio las Islas Chagos, el archipiélago del océano Índico que incluye la isla donde se encuentra la base aérea estratégica del Reino Unido, compartida con Estados Unidos durante décadas.

La retractación del primer ministro laborista sobre el uso de las instalaciones militares del Reino Unido, tras una negativa inicial, ha sido duramente criticada por la oposición.

El líder liberal demócrata, Ed Davey, ha solicitado una votación sobre el asunto en la Cámara de los Comunes.

Tras eso, la base de la Fuerza Aérea Británica (RAF) en Chipre resultó atacada por drones, aparentemente iraníes. Este lunes, dos aviones no tripulados fueron derribados en las inmediaciones de la base Akrotiri, en suelo chipriota. Y luego se evacuó al personal civil de la instalación militar. (ANSA).