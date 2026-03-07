Medio Oriente: trump evalúa enviar tropas terrestres de US$

Si bien públicamente afirmó que sería una "pérdida de tiempo" enviar tropas terrestres en Irán, de acuerdo con el reporte, Trump discutió la idea de desplegar tropas con asesores y con dirigentes republicanos fuera de la Casa Blanca mientras analizaba posibles escenarios para el futuro de Irán tras los ataques militares.

Las conversaciones no se referían a una invasión a gran escala, sino al posible despliegue de un contingente limitado de fuerzas estadounidenses para misiones estratégicas específicas dentro del país.

Entre los objetivos analizados figuraría asegurar reservas de uranio iraníes y supervisar recursos energéticos en caso de un cambio de régimen en Teherán, según las fuentes citadas por NBC.

Hasta ahora, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha desarrollado principalmente mediante ataques aéreos y operaciones militares indirectas en la región.

Funcionarios consultados por el medio subrayaron que Trump no ha tomado una decisión definitiva ni ha ordenado el despliegue de tropas terrestres, aunque el presidente no habría descartado esa opción.

La Casa Blanca reaccionó al informe señalando que el artículo se basa en "Suposiciones de fuentes anónimas" que no forman parte del equipo de seguridad nacional del presidente ni participaron en las discusiones.

El interés en un posible despliegue terrestre marcaría un giro significativo respecto a la estrategia militar aplicada hasta ahora, centrada en bombardeos y ataques selectivos contra objetivos iraníes.

El conflicto se intensificó a finales de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques y amenazas contra intereses estadounidenses y aliados en la región, elevando el riesgo de una guerra regional de gran escala.

Analistas militares señalan que el envío de tropas terrestres supondría una escalada significativa del conflicto y abriría un escenario similar a las intervenciones estadounidenses en Irak o Afganistán.

Por ahora, el despliegue de fuerzas terrestres no forma parte de la estrategia oficial anunciada por Washington, aunque la posibilidad sigue siendo analizada dentro de los círculos de seguridad nacional.

La guerra con Irán se desarrolla además en paralelo a uno de los mayores refuerzos militares estadounidenses en Medio Oriente en años recientes, con el envío de portaaviones, aviones y sistemas de defensa a la región. (ANSA).