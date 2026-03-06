Medio Oriente: trump exige "rendición incondicional" de Irán

"No habrá acuerdo con Irán, excepto con rendición incondicional", escribió Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en medio de la escalada de tensiones tras el conflicto iniciado el 28 de marzo entre Estados Unidos, Israel y el régimen iraní.

En la misma publicación, el mandatario estadounidense sostuvo que, tras una eventual capitulación de Teherán y la designación de un "líder grande y aceptable", Washington y sus aliados occidentales trabajarán para reconstruir el país.

"Después de la rendición incondicional y la elección de un líder grande y aceptable, nosotros y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", afirmó.

Trump también aprovechó el mensaje para presentar una nueva versión de su célebre acrónimo político MAGA ("Make America Great Again"). En esta ocasión propuso el lema "MIGA", sigla de "Make Iran Great Again" ("Hacer que Irán vuelva a ser grande").

"Irán tendrá un gran futuro. Hagan que Irán vuelva a ser grande", escribió el presidente estadounidense.

Las declaraciones llegan en un momento de creciente tensión internacional tras el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a finales de marzo.

Funcionarios aliados han señalado que el conflicto ha entrado en una "nueva fase", caracterizada por un incremento significativo de la presión militar y ataques dirigidos contra la infraestructura estratégica del régimen de los ayatolás.

Washington acusa a Teherán de financiar y coordinar redes armadas en Medio Oriente, así como de avanzar en programas de misiles y actividades nucleares consideradas una amenaza para la seguridad regional e internacional.

En paralelo, la retórica de la Casa Blanca refleja una línea cada vez más dura frente a Irán, con Trump insistiendo en que cualquier eventual negociación deberá partir de la capitulación total del régimen iraní. (ANSA).